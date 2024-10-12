Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Ekim 2024 20:41
alt bölge tayin
3 yılım doldu alt bölge tayin isteyebilir miyim ? sadece şehir mi seçebiliyoruz hangi hastaneye gideceğimiz nasıl belli oluyor?

FdlCftcdl
Aday Memur
12 Ekim 2024 21:07

4 yıl dolması gerekiyor.Sadece şehir seçebiliyorsun.Onaylandıktan sonra hastane secebilirsin


Elif.18
Aday Memur
12 Ekim 2024 22:22
onaylandıktan sonra hastane seçebiliyor mu gerçekten nasıl oluyor tam olarak

neshee06
Aday Memur
12 Ekim 2024 22:25
çok teşekkür ederim cevabınız için. onlar mı kadrosu boş hastaneleri söylüyor yoksa İzmir de bütün hastanelerden birini seçebilir miyim
FdlCftcdl, 2 saat önce

4 yıl dolması gerekiyor.Sadece şehir seçebiliyorsun.Onaylandıktan sonra hastane secebilirsin

Toplam 3 mesaj

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