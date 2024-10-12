alt bölge tayin

çok teşekkür ederim cevabınız için. onlar mı kadrosu boş hastaneleri söylüyor yoksa İzmir de bütün hastanelerden birini seçebilir miyim

çok teşekkür ederim cevabınız için. onlar mı kadrosu boş hastaneleri söylüyor yoksa İzmir de bütün hastanelerden birini seçebilir miyim