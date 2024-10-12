ÖMK Anayasa mahkemesine götürülecek

CHP ve bazı sendikalar yeni ÖMK yı mahkemeye vermek için hazırlık yapıyor. Olası bir mahkemeye verme de MEB mahkeme sonucunu beklerse süreç uzayabilir.

CHP ve bazı sendikalar yeni ÖMK yı mahkemeye vermek için hazırlık yapıyor. Olası bir mahkemeye verme de MEB mahkeme sonucunu beklerse süreç uzayabilir.