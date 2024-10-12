Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Ekim 2024 21:53
ÖMK Anayasa mahkemesine götürülecek
CHP ve bazı sendikalar yeni ÖMK yı mahkemeye vermek için hazırlık yapıyor. Olası bir mahkemeye verme de MEB mahkeme sonucunu beklerse süreç uzayabilir.

bahçesaray
Memur
12 Ekim 2024 21:59
.

berkaydal
Şef
12 Ekim 2024 22:05

Destekliyorum. Ömk kaldırılmalı. Ömk kaldırılmıyorsa eğitim fakülteleri kaldırılsın.

Eğitim fakültesinde ders almış başarılı olmuş kişiyi kpss'ye sokuyorsun. Oradan başarılı oluyor. Bu sefer yine eğitim fakültesindeki hocalardan akademi kurup yeniden eğitime alıyorsun. Ya ömk kaldırılsın ya eğitim fakültesi.


bulaşşıkk
Memur
12 Ekim 2024 22:10

Bu ucube yasanın en kısa sürede iptal edilmesini bekliyoruz inş.


blackdesert
Şef
12 Ekim 2024 22:12

başöğretmen ve uzman öğretmen paraları ne olacak


berkaydal
Şef
12 Ekim 2024 22:18

O da iptal olursa tadından yenmez. Hem Böylece emeklilikte açlıktan ağzınız kokmaz belki.

blackdesert, 39 dk. önce

başöğretmen ve uzman öğretmen paraları ne olacak


ta345
Memur
12 Ekim 2024 22:41

bence de iptal edilse güzel olur. yani inşallah ...

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlik Mesleği Kanunu yasalaştı Karma eğitim isteğe bağlı olsun!Ara tatil seminerleri Online olsun.Derste mastürbasyon yapan öğrenci okuldan atılması?Müdür yardımcılığı görev süresinin bitmesiAnkara mi Samsun muDoğum izni sonrası başlamayanlar ne yapıyor??Uzmanlık başvurularıÜcretsiz izinÖğretmenlik Meslek Kanunun Avantajı?

Sözlük

Yiğitler çıktı meydane 1 Dr Strange 4 yalı çapkını 2 körler ve sağırların birbirini ağırlaması 1 dünya kız çocukları günü 5 Bay ve bayan mükemmeller 5 yoğurt makinesi 3 bir şey ararken başka şeyler bulmak 1 rüstem paşa 1 Türk kahvesi sevmek 5

Son Haberler

Katil İsrail Gazze'de bomba yüklü robotlar kullanıyorAFAD'dan 12 ile sağanak uyarısıAntalya limanına inen uçağın lastikleri patladıİstanbul'a sağanak uyarısıAstsubayı şehit eden motosikletliye müebbet hapis istemi

Editörün Seçimi

Enflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKöy okulları kapatılmalı mı?Kredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisiAlınabilecek en iyi tv modelleri