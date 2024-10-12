Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Ekim 2024 21:57
İstifa edip de pişman olan var mı?

Merhaba meslekte 5. yılım artık istifa etmeyi düşünüyorum çünkü bu meslek ve yaşadığım şehir bana maddi manevi zarar veriyor psikolojimi olumsuz etkiliyor. sürekli kötüye gidiyorum ve kendimde hiçbir gelişme göremiyorum.Psikolojim bitik halde. İnsanlarla iletişimim bile kaybolmuş durumda.Bu nedenle artık istifa etmek istiyorum ama istifa etmekten de korkuyorum dışarda iş hayatı nasıl bilmiyorum? Daha önce istifa edenlerin yorumlarını dinlemek isterim

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