İstifa edip pişman olan var mı?

İşin yolda neyine güveniyorsun kardeş. Dışarıda hayat kolay mı, on lira cebinde olmasın acından ölürsün. 52 lira maaşımkşöse kimseye bedavadan vermez. Olacak zorluğu o kadsr. Sen maaşını almaya bak. Git özel sektör de 20 liraya çalış gör tependen iniyorlar mı. Herkes severek yapmıyor şu işi zaten. Mecburriyetten bekliyoruz. Şu şartlarda başka yapacak iş yoksa anamızı bile belleseler bırakamayız. Parasız hayat daha zor

İşin yolda neyine güveniyorsun kardeş. Dışarıda hayat kolay mı, on lira cebinde olmasın acından ölürsün. 52 lira maaşımkşöse kimseye bedavadan vermez. Olacak zorluğu o kadsr. Sen maaşını almaya bak. Git özel sektör de 20 liraya çalış gör tependen iniyorlar mı. Herkes severek yapmıyor şu işi zaten. Mecburriyetten bekliyoruz. Şu şartlarda başka yapacak iş yoksa anamızı bile belleseler bırakamayız. Parasız hayat daha zor