Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

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12 Ekim 2024 21:57
İstifa edip pişman olan var mı?

Merhaba meslekte 5. yılım artık istifa etmeyi düşünüyorum çünkü bu meslek ve yaşadığım şehir bana maddi manevi zarar veriyor psikolojimi olumsuz etkiliyor. sürekli kötüye gidiyorum ve kendimde hiçbir gelişme göremiyorum.Psikolojim bitik halde. İnsanlarla iletişimim bile kaybolmuş durumda.Bu nedenle artık istifa etmek istiyorum ama istifa etmekten de korkuyorum dışarda iş hayatı nasıl bilmiyorum? Daha önce istifa edenlerin yorumlarını dinlemek isterim


Brse
Aday Memur
12 Ekim 2024 23:50

Hangi il desin


Dead.588
Memur
12 Ekim 2024 23:51

İstanbul

Brse, Dün

Hangi il desin


Srkan112
Aday Memur
13 Ekim 2024 00:07
İstifadan sonra yapacağın düzenli gelir sağlayacağın işin varsa edilebilir

Dead.588
Memur
13 Ekim 2024 00:12

Bir işim yok

Srkan112, Bugün
İstifadan sonra yapacağın düzenli gelir sağlayacağın işin varsa edilebilir

Srkan112
Aday Memur
13 Ekim 2024 00:18
İşin yolda neyine güveniyorsun kardeş. Dışarıda hayat kolay mı, on lira cebinde olmasın acından ölürsün. 52 lira maaşımkşöse kimseye bedavadan vermez. Olacak zorluğu o kadsr. Sen maaşını almaya bak. Git özel sektör de 20 liraya çalış gör tependen iniyorlar mı. Herkes severek yapmıyor şu işi zaten. Mecburriyetten bekliyoruz. Şu şartlarda başka yapacak iş yoksa anamızı bile belleseler bırakamayız. Parasız hayat daha zor
Dead.588, Bugün

Bir işim yok


Dead.588
Memur
13 Ekim 2024 00:36

Olsun ben yine de her şeyi göze alıyorum

Srkan112, Bugün
İşin yolda neyine güveniyorsun kardeş. Dışarıda hayat kolay mı, on lira cebinde olmasın acından ölürsün. 52 lira maaşımkşöse kimseye bedavadan vermez. Olacak zorluğu o kadsr. Sen maaşını almaya bak. Git özel sektör de 20 liraya çalış gör tependen iniyorlar mı. Herkes severek yapmıyor şu işi zaten. Mecburriyetten bekliyoruz. Şu şartlarda başka yapacak iş yoksa anamızı bile belleseler bırakamayız. Parasız hayat daha zor

Dead.588
Memur
13 Ekim 2024 00:39

Dışarda çalışanlar o kadar da kötü durumda değil.Servis var yemek var ek mesai ücretleri var bizim kadar çalışsalar bizden çok para kazanıyorlar merak etme

Dead.588, Bugün

Olsun ben yine de her şeyi göze alıyorum


selimpusat80
Aday Memur
13 Ekim 2024 03:18
devrem, eğer gideceğin bir işin yoksa sakın düşünme. ne istifası. kesinlikle alisacaksin emin ol. ingilizce çalış spor yap kitap oku bir hobin neyim varsa onla ilgilen. ama istifa etme. büyük sözü dinle.

smyrna3541
Aday Memur
13 Ekim 2024 03:53
Yaşın gençse evli değilsen düşünmeden bırak git. Biz de zamanında senin gibi korktuk bırakamadık şimdi sorumluluk arttı yaş geçti bırakmak hayal bile olamıyor artık...

Brse
Aday Memur
13 Ekim 2024 07:19

Memleket te evin varsa İstanbul çekilmez.

Dead.588, Dün

İstanbul


Dead.588
Memur
13 Ekim 2024 09:19

Evim yok ama memlekette kiralar istanbul a göre çok ucuz kalıyor

Brse, Bugün

Memleket te evin varsa İstanbul çekilmez.


fth0
Memur
13 Ekim 2024 09:43
mesleğin yoksa kendini geliştirmeydiysen bırakma derim. Özel sektörde sıkıntı seri üretim yapan çoğu yer 2-3 vardiya felan kendini geliştir sonra yolunu çiz

dehliss
Aday Memur
13 Ekim 2024 10:53

Dil öğren, yurtdışı görevlere git, açılırsın.


BUDAKLI TOMRUK
Aday Memur
13 Ekim 2024 11:29
Bu meslekteki en büyük hayalim kendi hür irademle istifa etmektir, yeni memur değilim meslekte 15. yılımı bitiriyorum Bu hayal benim için bir hedeftir ulaşırım ulaşamam Allah bilir. Bu hedefe giderken hiç bir iş yapamasam bile oluşturmuş olacağım gelir sistemi ile en kötü hayatımı idame ettirmem gerekiyor 14 yılım gitti ama yaşım henüz çok yaşlı değil biraz daha zamanım var bu hayali yapmak için zor ama imkansız değil sana tavsiyem memleketinde kira vermeyecek isen bakmakla yükümlü olduğun kimse yoksa 3 0 öndesin ama plan ve program yapmadan, maddi anlamda bir takım garantiler edinmeden istifa etme.

Proletariat
Daire Başkanı
13 Ekim 2024 11:31
öncelikle hakkınızda hayırlısı olsun. Şimdi istifa etmek istiyorum diyorsunuz sonuçları katagorize etmek gerekir. Evlimisiniz? Çocuk varmı yada evliyseniz eşiniz calışıyormu? Birikiminiz varmı? Bu ilk 3 ana soru çok önemli (bende istifa etmeyi çok düşündüğüm için böyle hareket etmiştim). Mezuniyetiniz nedir? Çabuk iş bulacak bir bölüm mü bitirdiniz? Yabancı diliniz varmı? Bence istifa etmeyi düşünmekten ziyade EĞER istifa edersem neler yapabilirim sonucunun cevabını bulursak sonuç daha verimli olur diye düşünüyorum? Ama artık katlanacak gibi değil hele düzelme umudu hiç kalmadı? Kurumlararası geçiş çok ama çok zor gih olmak nasıl bilemiyorum? Açıkçası ince eleyip sık dokumak lazım...
Dead.588, Bugün

Evim yok ama memlekette kiralar istanbul a göre çok ucuz kalıyor


Yeni çeri
Memur
13 Ekim 2024 11:37
şu zamanda istifa etmek intihar olur. yerinden memnun değilsen en yakın zamanda tayin iste git

matrakk
Şube Müdürü
13 Ekim 2024 11:43
Doktora git psikolojik d dilimi al gihe geç memleketine git bu kadar basit

umtblc
Memur
13 Ekim 2024 11:52

arkadaşında dedigi gibi senin psikolojini bozan meslekse ve bu meslekte psikolojin bozulduysa git silahı bırak 2 yıl kafanı dinle silahsız çalış. büroda çalısırsın genelde 8-5 hafta sonu izinli çalışırsın. ek görev yazamazlar. maaşı terör tazminatı hariç tam alırsın. 2 yılın sonunda da gih olur memleketine gidersin. elinde meslegin varken ve bu meslek senin psikolojini bozmussa sende oluruna bırakıp dediklerimi yaparsam rahat olursun


Dead.588
Memur
13 Ekim 2024 12:03

O iş o kadar basit değil

matrakk, 11 saat önce
Doktora git psikolojik d dilimi al gihe geç memleketine git bu kadar basit

Dead.588
Memur
13 Ekim 2024 12:05

Evli değilim kolay iş bulan ve atanan bir bölüm okumadım

Proletariat, 11 saat önce
öncelikle hakkınızda hayırlısı olsun. Şimdi istifa etmek istiyorum diyorsunuz sonuçları katagorize etmek gerekir. Evlimisiniz? Çocuk varmı yada evliyseniz eşiniz calışıyormu? Birikiminiz varmı? Bu ilk 3 ana soru çok önemli (bende istifa etmeyi çok düşündüğüm için böyle hareket etmiştim). Mezuniyetiniz nedir? Çabuk iş bulacak bir bölüm mü bitirdiniz? Yabancı diliniz varmı? Bence istifa etmeyi düşünmekten ziyade EĞER istifa edersem neler yapabilirim sonucunun cevabını bulursak sonuç daha verimli olur diye düşünüyorum? Ama artık katlanacak gibi değil hele düzelme umudu hiç kalmadı? Kurumlararası geçiş çok ama çok zor gih olmak nasıl bilemiyorum? Açıkçası ince eleyip sık dokumak lazım...
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