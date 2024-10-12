Tayin işlemleri

Başka bir ile tayinim çıktı. Pazartesi günü şu an çalıştığım müdürlükten tebliğ alacağım. İlk defa tayin olacağım 15 günde mehil izni kullanacağım. Beni sırasıyla hangi işlemler bekliyor? Tayin olacağım şehirde de işe başlama öncesi işlemler var mı ? Teşekkürler.

Başka bir ile tayinim çıktı. Pazartesi günü şu an çalıştığım müdürlükten tebliğ alacağım. İlk defa tayin olacağım 15 günde mehil izni kullanacağım. Beni sırasıyla hangi işlemler bekliyor? Tayin olacağım şehirde de işe başlama öncesi işlemler var mı ? Teşekkürler.