Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


12 Ekim 2024 22:00
Tayin işlemleri
Başka bir ile tayinim çıktı. Pazartesi günü şu an çalıştığım müdürlükten tebliğ alacağım. İlk defa tayin olacağım 15 günde mehil izni kullanacağım. Beni sırasıyla hangi işlemler bekliyor? Tayin olacağım şehirde de işe başlama öncesi işlemler var mı ? Teşekkürler.

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