sözleşme durumu Hk.

merhaba çocuğumun hastalığı nedeniyle ben yada eşim refakat izni kullanacağız. ben 4b sözleşmeli öğretmenim kullanırsam 3 yıl olan sözleşme sürem uzar mı? bilen var mı teşekkürler

merhaba çocuğumun hastalığı nedeniyle ben yada eşim refakat izni kullanacağız. ben 4b sözleşmeli öğretmenim kullanırsam 3 yıl olan sözleşme sürem uzar mı? bilen var mı teşekkürler