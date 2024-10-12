Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Ekim 2024 23:03
sözleşme durumu Hk.
merhaba çocuğumun hastalığı nedeniyle ben yada eşim refakat izni kullanacağız. ben 4b sözleşmeli öğretmenim kullanırsam 3 yıl olan sözleşme sürem uzar mı? bilen var mı teşekkürler

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4/b kamu personeli para iadesi

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