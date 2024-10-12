KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


12 Ekim 2024 23:14
İlçe belediyede memurluk

Merhabalar, istanbulun bir ilçesinde memurluğu tavsiye eder misiniz? Şartlar nasıl oluyor, ne kadar maaş veriliyor? Sözleşmeli ile normal memurluğun farkı nedir gibi sorulara baya uzağım yardımcı olur musunuz ?

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