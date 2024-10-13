başöğretmenlik tazminatı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 Eylül dönemi mazeret atamasıDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıTek şark düzenlemesiKredi yapılandırmaHer yıl kredi kartı için 750 lira vergi alınacakEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı7 Yıllık Polis Memuruyum - Polislik Öncesi Psikiyatrik Muayeneden İhraçİstifa edip de pişman olan var mı?İl dışı adli tıp şahıs sevki
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Enflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKöy okulları kapatılmalı mı?Kredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisiAlınabilecek en iyi tv modelleri