Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ekim 2024 00:32
başöğretmenlik tazminatı

Derecesi 1 ve 2 olanlara 10.348 TL tazminat ödenmektedir. Derecesi 1 ve 2 dışında olanlara ise 8.624 TL tazminat ödenmektedir.


Dead.588
Memur
13 Ekim 2024 01:02

Maaşallah


aspnetcore
Şef
13 Ekim 2024 01:06

bir kuruma gelince bütçede para yok diğer kuruma bol kepçe.

Anlaşılması güç.. bir de eksra tazminat verilen kurum üç ay tatil yapıyor hafta sonu bayram seyran gece çalışması falan da yok. üzülüyorum ne diyim. demek ki bizim yaptığımız işi gören yok.

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