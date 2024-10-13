Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Ekim 2024 02:39
Açıköğretim Lisans Okuyup Alan Değiştirmek

Merhabalar kıymetli meslektaşlarım.

Bir sınıf öğretmeni olarak açıköğretimden bir lisans bölümü okuyup (Türk Dili ve Edebiyatı veya Felsefe okumak istiyorum.) başlıkta belirttiğim alan değişikliğini doğrudan yapabilir miyim ya da bunu yapabilmem için tekrardan KPSS sürecini mi tamamlamam gerekmekte? Şimdiden teşekkür ederim.


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
13 Ekim 2024 03:09

Olmuyormuş ben arastirmistim

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