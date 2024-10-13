Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Ekim 2024 02:58
Jandarma Uzman Çavuş Hemşire Tayin durumu

Merhabalar Jandarma Uzman Çavuş ile hemşire evlendiğin de tayin durumları nasıl oluyor kim kime tabi oluyor. Uzman çavuş batıda görev yapıyor. Hemşire ilk görev yeri doğuda 3 yıllık zorunlu 1 yıldır görev yapıyor. Hemşire Uzman çavuşun yanına gidemez mi. Gitmesi için ne yapmak gerekiyor. Bu durumda kim kimin yanına tayin olur.

Çok Yazılan Konular

Yurt Dışı Geçici GörevYD.ASTSB "Personel " sınıfı hk.MSB Sivil memur alımı

Sözlük

Dr Strange 4 çayı şekersiz içebilmek 1 Hava tam benlik 9 Kahvaltı hazır 10 Dört mevsim vivaldi 4 NASIL birisin sorusu 2 seri katil 3 vasati 1 tut ki gecedir 1 mesela yani 2

Son Haberler

Ders programına ingilizce dersini koymayı unutan müdürü "kasıt yoktur" karinesi kurtardıBakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında sadeleştirdikCumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnaf ve vatandaşlarla buluştuKatil İsrail Gazze'de bomba yüklü robotlar kullanıyorAFAD'dan 12 ile sağanak uyarısı

Editörün Seçimi

Enflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKöy okulları kapatılmalı mı?Kredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisiAlınabilecek en iyi tv modelleri