Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Ekim 2024 10:39
maaş
BENİM %95 engelli raporum var vergi indiriminden faydalanabilir miyim. maaşa ne kadar kaç TL etki eder

Reksai786
Aday Memur
13 Ekim 2024 11:36

sakat ve özürlüler e devletten vergi indirimi başvurusu yapabiliyor siz yaptınız mı

Toplam 1 mesaj

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