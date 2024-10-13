Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Ekim 2024 12:25
Merkezi Hizmet İçi Eğitim Kursu

Merhabalar hocalarım. Ayın 21 inde İstanbul'da başlayacak bilim olimpiyatları danışmanlığı kimya kursu için başvurdum. Kursun başlamasına 1 hafta var ama daha mebbiste son onay kısmı " beklemede" görünüyor. Kurs çıkmadı beni mi takmayıp beklemede yazan yeri reddedildi yapmadılar, kursiyerler mi daha belli olmadı anlamadım. Bilgisi olan cevap berirse sevinirim.


matemkogr
Daire Başkanı
13 Ekim 2024 12:36

Bu onay süreci en az 2 hafta önce bitmeli ki insanlar ulaşımını planlayabilsin. Çok uzatıyorlar.


permanganat42
Müsteşar
13 Ekim 2024 13:01

Genelde kaç gün önceden belli oluyor ki?

matemkogr, 2 saat önce

Bu onay süreci en az 2 hafta önce bitmeli ki insanlar ulaşımını planlayabilsin. Çok uzatıyorlar.

Toplam 2 mesaj

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