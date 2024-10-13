Disiplin soruşturmasında usul nasıl olmalı?

Merhaba,

disiplin soruşturmasında kişi hakkında tutananakları kişilerin soruşturmada tanık olarak dinlenmesi mümkün diye biliyorum ancak yalnızca bu isimlerin görüşüne başvurulması ve tutanakları tutanlar dışında şahit veya tanıkların görüşüne başvurulmaması usule uygun mu?

diğer sorumda disiplin soruşturmasıyla ilgili olarak bölüm veya fakülte kurul kararları gerekiyor mu?