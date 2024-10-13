Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Ekim 2024 13:14
Emeği geçen herkese teşekkürler.

Sağlıkçısı, eğitimcisi derken zabıta dahil bizim maaşlarımızı solladı geçti. Eskiden savcı ve hakim maaşına yakın bir gelirimiz varken şu anda malesef durumumuz içler acısı olduğu gibi bunu duyan, idrak eden, mücadele eden de kimse yok. Üstüne birde liyakatsızlık aldı başını gitti. Koskoca kurumu bu hale getiren, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Nitekim düşman yapamazdı bunu. Helal olsun.


xyzs
Şef
13 Ekim 2024 13:15

Tsk formuna yazacaktım. Özür dilerim yanlışlıkla buraya yazmışım.


E.Kayı Han
Editor
13 Ekim 2024 13:29

Konu Türk Silahlı Kuvvetleri forumuna taşındı.

xyzs, 1 saat önce

Tsk formuna yazacaktım. Özür dilerim yanlışlıkla buraya yazmışım.

Toplam 2 mesaj

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