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13 Ekim 2024 14:31
serviste yaşadığım sorun için öneriniz var mı?

selamlar,

öğrenci servisi ile gitgel yapıyorum mecburen (başka ulaşım imkanı yok halihazırda araba sürmeyi de bilmiyorum araba alacak param da yok )

neyse.. akşam çıkışta servise binerken bazı (erkek) öğrenciler yanları boş olduğu halde arkadaşının yanına geleceğini iddia ederek yer vermiyorlar.

böyle bir durumda emretme yetkim olup olmadığını bilmediğim için (ders dışı sonuçta, dersini anlatıp çıkan başka şeyle ilgilenmeyen öğretmenim) arka taraflara yöneliyorum. Ama ordada bazen aynı sorun olabiliyor. servis şoförüne mi söylemeliyim sizce?


bahçesaray
Memur
13 Ekim 2024 15:01
.

bahçesaray
Memur
13 Ekim 2024 15:03
öğretmenlikten istifa et hocam...

korkuyu_beklerken
Şef
13 Ekim 2024 15:10

eğitim-öğretim süreci içerisinde duyduğum en absürt problem olabilir. ilk olarak öğretmenler öğrenci servislerini kullanamazlar. sizlik bir problem yok ama servisçinin alması yasak. İkinci olarak okul içi dışı fark etmez. üstelik servis, o kadar da okul dışı bir ortam sayılmaz. içeriside 14-15 tane ÖĞRENCİNİZİN bulunduğu araçta öğrenciler yer vermeyi bırak sizi yanlarına bile oturtmamayı başarıyorsa bırakın bu mesleği. öğretmenliği düşürdüğünüz nokta içler acısı


Reksai786
Aday Memur
13 Ekim 2024 15:13

öğrenci yer vermiyorsa öğretmenin suçu ne ?

korkuyu_beklerken, 2 saat önce

eğitim-öğretim süreci içerisinde duyduğum en absürt problem olabilir. ilk olarak öğretmenler öğrenci servislerini kullanamazlar. sizlik bir problem yok ama servisçinin alması yasak. İkinci olarak okul içi dışı fark etmez. üstelik servis, o kadar da okul dışı bir ortam sayılmaz. içeriside 14-15 tane ÖĞRENCİNİZİN bulunduğu araçta öğrenciler yer vermeyi bırak sizi yanlarına bile oturtmamayı başarıyorsa bırakın bu mesleği. öğretmenliği düşürdüğünüz nokta içler acısı


kimuni
Daire Başkanı
13 Ekim 2024 15:15

öğretmenlerin öğrenci servisine binemeyeceğine dair RESMİ Yazı var mı?

Bu okulda görevlendirme yim ben bu yıl (resen görevlendirme şeklinde oldu)

ek soru: okuldaki ders yükü 162, ve aynı branşta 8 kişiyiz. görevlendirmeyi iptal ettirme şansım var mı?


kimuni
Daire Başkanı
13 Ekim 2024 15:19

okul dışı demedim arkadaşlar DERS DIŞI dedim. bu bir. ikincisi elimde olan bir durum değil. ayrıca bu dediğim öğrenciler dersine girdiğim öğrenciler de değil.

sorduğum diğer soruyu tekrar ediyorum:

öğretmenin öğrenci servisine binemeyeceğine dair RESMİ yazı var mı ?


kimuni
Daire Başkanı
13 Ekim 2024 15:23

önemli not: engelli öğretmenim aynı zamanda.

kimuni, 2 saat önce

öğretmenlerin öğrenci servisine binemeyeceğine dair RESMİ Yazı var mı?

Bu okulda görevlendirme yim ben bu yıl (resen görevlendirme şeklinde oldu)

ek soru: okuldaki ders yükü 162, ve aynı branşta 8 kişiyiz. görevlendirmeyi iptal ettirme şansım var mı?


korkuyu_beklerken
Şef
13 Ekim 2024 15:24

Okul servislerinin uyması gereken kurallara göre sizin servise alınmanız yasak. 162 saat dersin normu tam 8 eder. asli yerinizde norm fazlasıysanız eğer görevlendirmenizi iptal edemezsiniz.

kimuni, 2 saat önce

öğretmenlerin öğrenci servisine binemeyeceğine dair RESMİ Yazı var mı?

Bu okulda görevlendirme yim ben bu yıl (resen görevlendirme şeklinde oldu)

ek soru: okuldaki ders yükü 162, ve aynı branşta 8 kişiyiz. görevlendirmeyi iptal ettirme şansım var mı?


Ddevran
Genel Müdür
13 Ekim 2024 15:24

Hocam her konu icin yönetmelikte karşılık bulunmaz ama öğrenci servisi sorun yasarsiniz


kimuni
Daire Başkanı
13 Ekim 2024 15:26

hocam hiç rahat değilim bende bir iki kere bile olsa yaşamış olduğum bu durumdan. ama öyle işte.

birde başka nasıl ulaşım sağlanacak oda çözümsüz.

Ddevran, 1 saat önce

Hocam her konu icin yönetmelikte karşılık bulunmaz ama öğrenci servisi sorun yasarsiniz


kimuni
Daire Başkanı
13 Ekim 2024 15:27

yazıyı paylaşma şansınız var mıdır ?

korkuyu_beklerken, 1 saat önce

Okul servislerinin uyması gereken kurallara göre sizin servise alınmanız yasak. 162 saat dersin normu tam 8 eder. asli yerinizde norm fazlasıysanız eğer görevlendirmenizi iptal edemezsiniz.


korkuyu_beklerken
Şef
13 Ekim 2024 15:28

öğrenci yer vermiyorsa ne demek allah aşkına? servise binince boş bulduğunuz yere oturursunuz. öğrenci mırın kırın edebiliyorsa bu sizin eksikliğinizdir.

Reksai786, 2 saat önce

öğrenci yer vermiyorsa öğretmenin suçu ne ?


kimuni
Daire Başkanı
13 Ekim 2024 15:29

nasıl sizin eksikliğiniz. derste değilim ki kaldır şurdan çantanı oraya ben oturacağım! diye

korkuyu_beklerken, 1 saat önce

öğrenci yer vermiyorsa ne demek allah aşkına? servise binince boş bulduğunuz yere oturursunuz. öğrenci mırın kırın edebiliyorsa bu sizin eksikliğinizdir.


kimuni
Daire Başkanı
13 Ekim 2024 15:30

yani öyle bir dil (emir kipi) kulallanamam.

kimuni, 1 saat önce

nasıl sizin eksikliğiniz. derste değilim ki kaldır şurdan çantanı oraya ben oturacağım! diye


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
13 Ekim 2024 15:31

Engelli öğretmeni nasıl zora sokmuşlar bunu anlayamadım.İlçe milli eğitim müdürü ile görüşüp gidiş gelişte problem yaşadığınızı, engelli olduğunuz için yaşadığınız sıkıntıları anlatın hocam.

kimuni, 1 saat önce

önemli not: engelli öğretmenim aynı zamanda.


kimuni
Daire Başkanı
13 Ekim 2024 15:33

hım tamam yalnız görevlendirme olduğum yerde önce branşımda eksiklik var ayrıca 2. dönem orda bir arkadaşım daha izne ayrılacak. (sağlık nedeni ile)

ama görüşeceğim.

Memleketinogretmeni, 1 saat önce

Engelli öğretmeni nasıl zora sokmuşlar bunu anlayamadım.İlçe milli eğitim müdürü ile görüşüp gidiş gelişte problem yaşadığınızı, engelli olduğunuz için yaşadığınız sıkıntıları anlatın hocam.


Ddevran
Genel Müdür
13 Ekim 2024 15:33

Hocam kanunlarda amaç kapsam dayanak başlangıç noktası olur ve yönetmelikte gecen kavramlar bulunur servis yönetmeliğinde öğretmen kavramı yok yani binemez

kimuni, 1 saat önce

hocam hiç rahat değilim bende bir iki kere bile olsa yaşamış olduğum bu durumdan. ama öyle işte.

birde başka nasıl ulaşım sağlanacak oda çözümsüz.


kimuni
Daire Başkanı
13 Ekim 2024 15:34

bu arada müdür TASARRUF TEDBİRLERİ nden söz etmişti.

hocam teşekkür ederim.

Memleketinogretmeni, 1 saat önce

Engelli öğretmeni nasıl zora sokmuşlar bunu anlayamadım.İlçe milli eğitim müdürü ile görüşüp gidiş gelişte problem yaşadığınızı, engelli olduğunuz için yaşadığınız sıkıntıları anlatın hocam.


korkuyu_beklerken
Şef
13 Ekim 2024 15:34

mevzuat meb Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar diye aratın


kimuni
Daire Başkanı
13 Ekim 2024 15:36

ilçe milli eğitim müdürü ile görüşeceğim başka çare yok gibi.

Ddevran, 1 saat önce

Hocam kanunlarda amaç kapsam dayanak başlangıç noktası olur ve yönetmelikte gecen kavramlar bulunur servis yönetmeliğinde öğretmen kavramı yok yani binemez

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