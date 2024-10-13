Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Ekim 2024 14:42
Eş durumu iptali eski görev yerine dönme

Merhaba arkadaşlar ben kadrolu hemşire olarak görev almaktayım 3+1 ile Bursa iline atanmış ve burada 4 sene çalıştıktan sonra eş durumu tayini yaparak İstanbul iline geldim. Burada 2 buçuk senedir çalışıyorum. Eşim özel sektörde şimdi şirketini Bursa?nın bir ilçesine taşıma kararı aldı. Bu durumda ben o ilçeye nasıl gidebilirim.

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