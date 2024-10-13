Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ekim 2024 15:17
Polie saldırı bitmiyor.

Son günlerde polise saldırılar arttı.konyadaki meslektaşımızın durumu da ağır.bu tip saldırılarda Amerikan polisi gibi yetki istiyoruz.bu tür piskopatlar vurularak öldürülmeli.ya tabancaları silahları toplayın alın,ya da öldürme yetkisi verin.bu kaç oldu.


Aksoy 78
Aday Memur
13 Ekim 2024 15:26

Başımızdaki kanı bozuklar olduğu sürece de bitmeyecek maalesef


tsubasa17
Memur
13 Ekim 2024 16:05
her zaman savunduğum bir şey var bence bu ülkeye hapishane yerine Zindan yapılmalı

Anderson1
Şef
13 Ekim 2024 16:13

İnş o şahsı sırtından vuran polisi adam öldürmeye teşebbüsten yargıalamzlar

Toplam 3 mesaj

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