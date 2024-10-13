Polise saldırı bitmiyor

Tam yazacaktım silah kullanmaktan korkan daha da vahimi silah kullanmayı bilmeyen meslektaşlar gelip yasa hukuk falan diyerek kendi eksiklik ve korkaklıkları gizlemek için mevcutta olan yasal eksikliklere suç atacaklar .

Şunu herkes kabul ediyor mevcut yasal düzen polisi korumuyor işini yapmasına engel oluyor .

İkinci olarak eğitimler yetersiz .

FAKAT arkadaş iğneyi biraz da kendimize batıralım . O iki polis arkadaş nereye kaçtı ? Niye meslektaşını savunmadı ? Arkadaşlarının canı daha mı değersiz mahkeme ile uğraşmaktan ? Silah harici müdahale neden yapmadı ? Olay yerine neden vatandaş polisten önce dönüyor ?

Kim böyle kişiler ile göreve çıkmak ister ? Bunu izleyen vatandaş polise nasıl saygı duyar ?

Bu olayda da silah kullanmayacaksa o silahı neden taşıyor bu meslektaşlarım ?

Elimde olsa o arkadaşları görevi ihmal sonucu ölüme veya yaralanmaya sebebiyet vermeden işlem yaparım .

Yasal değişiklikler ile ilgili tepkimizi belirtelim , ceza kanununda ve pvsk da yapılması gereken değişiklikleri talep edelim . Polis eğitimlerinin bu değişecek kanunlara göre oluşturulmasını ve polisin hareket tarzının belirlenmesini talep edelim .

Fakat bunlar olana kadar da meslektaşlarımızın ve kendi canımızı koruyalım

Kayseri?deki konuda arkadaşlar tutuksuz yargılandı , savcı meşru müdafaa kapsamında değerlendirdi .