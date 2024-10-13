Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ekim 2024 15:17
Polise saldırı bitmiyor

Son günlerde polise saldırılar arttı.konyadaki meslektaşımızın durumu da ağır.bu tip saldırılarda Amerikan polisi gibi yetki istiyoruz.bu tür piskopatlar vurularak öldürülmeli.ya tabancaları silahları toplayın alın,ya da öldürme yetkisi verin.bu kaç oldu.


Aksoy 78
Aday Memur
13 Ekim 2024 15:26

Başımızdaki kanı bozuklar olduğu sürece de bitmeyecek maalesef


tsubasa17
Memur
13 Ekim 2024 16:05
her zaman savunduğum bir şey var bence bu ülkeye hapishane yerine Zindan yapılmalı

Anderson1
Şef
13 Ekim 2024 16:13

İnş o şahsı sırtından vuran polisi adam öldürmeye teşebbüsten yargıalamzlar


korumapolisi
Şube Müdürü
13 Ekim 2024 17:03

Sürekli yetki diyoruz arkadaşlar da burda tek sorun yetki değil.. artık orda meşru müdafaa in da ötesine geçmiş bir durumda arkadaşını bırakıp kaçan ve dakikalarca yardıma gelmeyen arkadaşlara ne diyeceğiz burda kimse bunu niye vurdun diyemezdi abartmayalım..


Aksoy 78
Aday Memur
13 Ekim 2024 17:07

Emin misin

Kayseri'de sağlık ekiplerinin çağrısı ile olay yerine gelen 3 polis memuru ile 1 bekçiyi bıçaklayarak yaralayan bipolar bozukluk hastası İsmail Tatar'ı (38) tabanca ile etkisiz hale getiren polis memurları hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi.

korumapolisi, 6 saat önce

Sürekli yetki diyoruz arkadaşlar da burda tek sorun yetki değil.. artık orda meşru müdafaa in da ötesine geçmiş bir durumda arkadaşını bırakıp kaçan ve dakikalarca yardıma gelmeyen arkadaşlara ne diyeceğiz burda kimse bunu niye vurdun diyemezdi abartmayalım..


korumapolisi
Şube Müdürü
13 Ekim 2024 17:34

Her olayın şekli oluşumu durumu aynı değil . Ordaki durumu kimse bilmiyor ama burda ki durum aşikar...

Hakimin görevi istemek isteyecek bakacağız sonuç ne olacak. Hadi ki korktuğumuz olacak diyelim.. sen neyin kafasindasin devrem ben öleceksem bir it elinden yada bir meslektaşım yemişim yatacağım alacağım cezayı.. dönüp arkamızi kaçacak mıyız sen iyi misin devrem

Aksoy 78, 6 saat önce

Emin misin

Kayseri'de sağlık ekiplerinin çağrısı ile olay yerine gelen 3 polis memuru ile 1 bekçiyi bıçaklayarak yaralayan bipolar bozukluk hastası İsmail Tatar'ı (38) tabanca ile etkisiz hale getiren polis memurları hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi.


Kırmızı Hap
Memur
13 Ekim 2024 17:39

Benim bu olaylardan çıkardığım ders yanındaki adama güvenmemek gerektiğidir. Birlikte olaya gittiğin sözde silah arkadaşın bıçaklı adamda bile ardına bakmadan kaçıyor, sen yerde 7 kez bıçak yiyene kadar yanına gelmiyor. Birisi silahını kaptırıp kaçıyor. Ekip arkadaşı şehit olunca geri geliyor.

İstedikleri cezayı versinler. Benim yanımda olup da kaçan olursa ilk kurşunu ona sıkarım.


korumapolisi
Şube Müdürü
13 Ekim 2024 17:43

Bu meslek maaş mesleği asla olamaz gözü kara olmayanın cesur olmayanın yapacağı iş değil maalesef son günlerde fazlaca cesur olmayan meslektaş görmeye başladık.. ben şahsen böyle bir durumda o silahı çekecek cesarete sahip biri değilsem bir saniye durmam bu meslekte..


sancak bayrak
Daire Başkanı
13 Ekim 2024 18:06

Polis okulundan sonra her mezun olan özel harekat kursuna tabi olmalı,kursu bitiremiyenin bavulunu eline verip evine gönderilmeli.


korumapolisi
Şube Müdürü
13 Ekim 2024 18:08

Başarıya ödül olduğu gibi başarısızlık da cezalandırmali ve gerekirse ihraç edilmeli


korumapolisi
Şube Müdürü
13 Ekim 2024 18:11

Ayrıca böylesi görüntü veren kişiler yüzünden insanların bize saygısı kalmadı


memuraday-y
Şef
13 Ekim 2024 18:31

Kardeş sen vurmaya öldürmeye çok mu meraklısın? Anlamadım ki nedir bu şiddet sevgisi, nereden gelir ?

korumapolisi, 5 saat önce

Bu meslek maaş mesleği asla olamaz gözü kara olmayanın cesur olmayanın yapacağı iş değil maalesef son günlerde fazlaca cesur olmayan meslektaş görmeye başladık.. ben şahsen böyle bir durumda o silahı çekecek cesarete sahip biri değilsem bir saniye durmam bu meslekte..


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
13 Ekim 2024 18:40
Sık topuğuna senin anan yerine onun anası ağlasın... Siyaset TBMM'DE bununla ilgili Kanunlarda düzenleme yapacaktır... Yeter ARTIK...

muti007
Memur
13 Ekim 2024 18:48

Tedbirli olmak da fayda var, evin dış kapısından seslenmek gerekebilir ve gideceğiniz kişi ile tele


TeoMaN_20
Aday Memur
13 Ekim 2024 18:48
aynen
korumapolisi, 5 saat önce

Bu meslek maaş mesleği asla olamaz gözü kara olmayanın cesur olmayanın yapacağı iş değil maalesef son günlerde fazlaca cesur olmayan meslektaş görmeye başladık.. ben şahsen böyle bir durumda o silahı çekecek cesarete sahip biri değilsem bir saniye durmam bu meslekte..


muti007
Memur
13 Ekim 2024 18:51

Mesajım yarım kaldı, gideceğimiz adreste ki şahıs ile telefondan görüşmek de gerekebilir bu tarz olaylarda.belki başımıza ilk defa gelecek ama gözü kara olmak gerek. Belden aşağısına salla gitsin. Allah korusun hepimizi. Bizim ülkede polisin canının değeri yok, şehit olunca herkes gelip başımıza toplanır. Allah sağlık versin polis arkadaşımıza. Yanında ki arkadaş da muhtemelen açığa alınır.


mutsuz17
Daire Başkanı
13 Ekim 2024 19:13

Tam yazacaktım silah kullanmaktan korkan daha da vahimi silah kullanmayı bilmeyen meslektaşlar gelip yasa hukuk falan diyerek kendi eksiklik ve korkaklıkları gizlemek için mevcutta olan yasal eksikliklere suç atacaklar .

Şunu herkes kabul ediyor mevcut yasal düzen polisi korumuyor işini yapmasına engel oluyor .

İkinci olarak eğitimler yetersiz .

FAKAT arkadaş iğneyi biraz da kendimize batıralım . O iki polis arkadaş nereye kaçtı ? Niye meslektaşını savunmadı ? Arkadaşlarının canı daha mı değersiz mahkeme ile uğraşmaktan ? Silah harici müdahale neden yapmadı ? Olay yerine neden vatandaş polisten önce dönüyor ?

Kim böyle kişiler ile göreve çıkmak ister ? Bunu izleyen vatandaş polise nasıl saygı duyar ?

Bu olayda da silah kullanmayacaksa o silahı neden taşıyor bu meslektaşlarım ?

Elimde olsa o arkadaşları görevi ihmal sonucu ölüme veya yaralanmaya sebebiyet vermeden işlem yaparım .

Yasal değişiklikler ile ilgili tepkimizi belirtelim , ceza kanununda ve pvsk da yapılması gereken değişiklikleri talep edelim . Polis eğitimlerinin bu değişecek kanunlara göre oluşturulmasını ve polisin hareket tarzının belirlenmesini talep edelim .

Fakat bunlar olana kadar da meslektaşlarımızın ve kendi canımızı koruyalım

Kayseri?deki konuda arkadaşlar tutuksuz yargılandı , savcı meşru müdafaa kapsamında değerlendirdi .


Bozkurtman
Memur
13 Ekim 2024 19:37
Arkadaşın anlatmaya çalıştığı o değil. Saptrmayin. Tabiki o kaçan meslektaşlar hatalı cezada almalı hatta ihraca kadar gitmeli, ama sadece bu sebepten ceza almalı "Kaçtığı için". Canımıza, meslektaşımıza karşı bir saldırıda saldırganı öldürerek etkisiz hale getirdiğimizde emniyet teşkilatımız ve Adalet yanımızda olmalı. Destek yerine Köstek olmamalı. Bu sebepten dolayı ceza, ihraç, açığa alma olmamalı.
korumapolisi, 5 saat önce

Her olayın şekli oluşumu durumu aynı değil . Ordaki durumu kimse bilmiyor ama burda ki durum aşikar...

Hakimin görevi istemek isteyecek bakacağız sonuç ne olacak. Hadi ki korktuğumuz olacak diyelim.. sen neyin kafasindasin devrem ben öleceksem bir it elinden yada bir meslektaşım yemişim yatacağım alacağım cezayı.. dönüp arkamızi kaçacak mıyız sen iyi misin devrem


Leon4433
Aday Memur
13 Ekim 2024 19:52

Amerikada olsa K9 ile gidiyorlar böyle olaylara salarlardı k9 alman çoban köpeğini bacağını koparırdı valla açın izleyin adamlarda sistem var nerede nasıl davranılacağı meleke haline gelmiş bizde bir başıboşluk hep bi amatörlük var

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