KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Ekim 2024 16:21
KPSS p94 61 Puan

Merhabalar , bu yıl ki kpss94 sınavında 61 puan aldım zabıta veya itfaiye eri olmak istiyorum

açık lise mezunuyum yaş 30 şansım var mıdır veya nasıl bir yol izlemeliyim bilgilendirirseniz çok sevinirim hayırlı günler herkese.

Çok Yazılan Konular

TCDD ortaöğretim KPSS alımÇaykur belge teslimi sonrasıBilgisayar Programcılığı - 86,7 - Merkezi AtamaElektrik, elektronik teknisyenleri 2024 KPSS ortaögretim (lise) kaç puan aldınız ?2111 (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme) KPSS 2024 PuanlarıÇaykur memur alımı süreci

Sözlük

Fenerbahçe sevgim 7 karga tulumba 1 Bugün olanlar 1 ülker susamlı çubuk kraker 1 Vejetaryen olmak 11 seri katil 3 kamyon arkası yazıları 2 Kuşburnunun faydaları 1 Pragmatizm faydacılıkfelsefesi 2 Bir Attilla İlhan şiiri 1

Son Haberler

Yapay zeka öldürüyorMuğla açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldıİsrail'in merkezinde bir noktaya düzenlenen İHA saldırısında 67 kişi yaralandıTürkiye'nin en yaşlı insanı 117 yaşında hayata veda ettiAracıyla ayağını ezdiği çocuğun yakınları tarafından öldürüldü

Editörün Seçimi

Enflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKöy okulları kapatılmalı mı?Kredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisiAlınabilecek en iyi tv modelleri