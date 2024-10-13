KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Ekim 2024 16:21
Kpss94 61 Puan

Merhabalar , bu yıl ki kpss94 sınavında 61 puan aldım zabıta veya itfaiye eri olmak istiyorum

açık lise mezunuyum yaş 30 şansım var mıdır veya nasıl bir yol izlemeliyim bilgilendirirseniz çok sevinirim hayırlı günler herkese.

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