icra konusu bilen varsa

Şidmi benim icra 15 ortalama her ay kesiliyor ama geldcek ay son taksit 10 kalacak otomatik yine 15 mi 4/1 olarak keser yoksa benim başvuru felan. Yapmam lazım mı o kadar kessin diye kalan kesmesi gereken 10 kaldı borç olarak ama bu konuda bilgisi olan var mı

Şidmi benim icra 15 ortalama her ay kesiliyor ama geldcek ay son taksit 10 kalacak otomatik yine 15 mi 4/1 olarak keser yoksa benim başvuru felan. Yapmam lazım mı o kadar kessin diye kalan kesmesi gereken 10 kaldı borç olarak ama bu konuda bilgisi olan var mı