Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ekim 2024 17:42
icra konusu bilen varsa
Şidmi benim icra 15 ortalama her ay kesiliyor ama geldcek ay son taksit 10 kalacak otomatik yine 15 mi 4/1 olarak keser yoksa benim başvuru felan. Yapmam lazım mı o kadar kessin diye kalan kesmesi gereken 10 kaldı borç olarak ama bu konuda bilgisi olan var mı

mahotr
Aday Memur
13 Ekim 2024 17:55

Otomatik 10 keser dosya bitiminde. Başka dosyaya geçtiğinde yine 4/1i devam eder. Herhangi söylemene


gulyabani.10
Aday Memur
13 Ekim 2024 18:24
ne kadar kaldıysa son taksit o kadar kesilir

Emre3466
Aday Memur
13 Ekim 2024 18:26
Tmm çok teşekkür ederim
gulyabani.10, 32 dk. önce
ne kadar kaldıysa son taksit o kadar kesilir
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