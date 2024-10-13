Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


13 Ekim 2024 18:18
Eüaş ne zaman başlatır?

Eüaş evrak isteyeli tam 2 ay oldu. Acaba ne zaman çağırırlar? herhangi bir bilgisi olan, duyum alan var mı?

Çok Yazılan Konular

Sağlık mazereti ile geçişKİT'te ortam nasıl?DHMİ becayiş talepleriTürkiye Taşkömürü Kurumu özelleşiyor mu?TMO'da becayiş yapabiliyor muyuz ?Becayiş TEİAŞTMO Becayiş Talepleri

Sözlük

Vejetaryen olmak 11 mustafa destici 2 sultan 1 Kendime 7 Sevdiğin bir ağacı anlat 2 tarih merağı sarması 6 Entrylerde sınırsız saçmalama yeteneği 2 Bir Kar Yağar İnce İnce 2 ülker susamlı çubuk kraker 2 kahve keyfisi 5

Son Haberler

Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran zanlı tutuklandıPolise 2 günde 3. saldırı! Bu kez GaziantepValilik açıkladı! 11 bölge, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiDolmuş, elektrikli motosiklete çarptı: 5'i çocuk, 7 yaralı15 yaşındaki çocuğun işlediği cinayete ilişkin 5 tutuklama

Editörün Seçimi

Enflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKöy okulları kapatılmalı mı?Kredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisiAlınabilecek en iyi tv modelleri