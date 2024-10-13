Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ekim 2024 19:37
Eş durumu için dava açan var mı
Özel sektör veya kadrolu çakılı kadro eşi olup dilekçe ile başvuran dilekçe sonucu olumsuz olup dava açan var mıdır

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