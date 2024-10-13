Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Ekim 2024 19:38
Danıştay İdari Davalar Süresi

Bölge idare mahkemesinden 1.5 sene önce göreve iade kararı verilerek göreve başladım. Bakanlık karara itiraz ederek davayı danıştaya taşıdı. yaklaşık 1 sene önce danıştaya dosyanın gönderildiği yazıyor uyapta. Başkada bir gelişme yok. Danıştaydaki idari davalarda karar ne kadar sürede çıkıyor acaba? 2 yıl diyen de var 5 yıl diyende.

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