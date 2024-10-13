Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Ekim 2024 19:39
uzman öğretmenlik sınav kalktı mı
akademi eğitimi sonrası sınav var mı yok mu? bu konuda hala bir netlik yok

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