KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Ekim 2024 20:05
Lise kpss ile memurluk

Herkese merhaba 87.9 puani. Var. Genel siralama 6305.

Bu puan ve siralamaya normak memurluk gelir mi? Onumdeki en az 2 3 bin kisi uni okudugu icin muhtemeeln kendilerini denemek icin girdiler diye dusunuyorum.

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