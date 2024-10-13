KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


13 Ekim 2024 20:59
Pomem alım ilanı ne zaman yayınlanır

arkadaşlar alım ne zaman gelir? parkura tahmini olarak ne zaman sonra gireriz? Geçen senelerden giren arkadaşlar varsa yardımcı olursa seviniriz..


VatanPerver06
Aday Memur
13 Ekim 2024 21:41

Duyum falan almadım sadece kendi fikrimi tahminimi yazıyorum

Geçen seneki gibi nisan olmaz çünkü 31.dönem daha erken mezun olacak 30.döneme kıyasla

Birde önlisanslıları geçen sene almadılar bu yılda 2025den sonra alırlarsa adamlarda 2 yıl kayıp olacak yani yaşı sınırda olanlar bakımından bilmiyorum burasını düşünürler mi orasını akademi bilir

Tahminim Aralık 2024de ilan gelir birer ay aralıklarlada sınavlar gelir diye düşünüyorum en geç şubat mart 2025 diyorum


Burakkur
Aday Memur
14 Ekim 2024 14:20
Şubat marttan sonra tekrar bı ilan gelirmi peki aynı yıl

zaMqi
Memur
14 Ekim 2024 18:53

Kesin bir dayanağı yok. Ancak deprem zamanı alımlar çok arttığı için karışmıştı artık düzene oturtacaklar. Şuan eğitimde olan 31. Dönem Temmuz sonu mezun olacak. Tabii Akademinin vazgeçilmezi mezuniyetler genelde ileri tarihe ertelenir. Buna nazaran alıma yüksek ihtimal(bunun garantisini hiç kimse size veremez) Mart-Nisan ayı duyuru gelebilir.

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