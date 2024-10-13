KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


13 Ekim 2024 20:59
Pomem alımları ne zaman ilana çıkar

arkadaşlar alım ne zaman gelir? parkura tahmini olarak ne zaman sonra gireriz? Geçen senelerden giren arkadaşlar varsa yardımcı olursa seviniriz..


VatanPerver06
Aday Memur
13 Ekim 2024 21:41

Duyum falan almadım sadece kendi fikrimi tahminimi yazıyorum

Geçen seneki gibi nisan olmaz çünkü 31.dönem daha erken mezun olacak 30.döneme kıyasla

Birde önlisanslıları geçen sene almadılar bu yılda 2025den sonra alırlarsa adamlarda 2 yıl kayıp olacak yani yaşı sınırda olanlar bakımından bilmiyorum burasını düşünürler mi orasını akademi bilir

Tahminim Aralık 2024de ilan gelir birer ay aralıklarlada sınavlar gelir diye düşünüyorum en geç şubat mart 2025 diyorum

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Uzman erbaşlığı bırakıp Pomem'e gidilebilir mi?Pomem alımları ne zaman ilana çıkar

Sözlük

Karıştıran Muharebesi 2 reklamın iyisi kötüsü olmaz 2 şu an çalan şarkı 3 bol su içmek 3 ülker susamlı çubuk kraker 1 yalı çapkını 2 saçların bağımsızlığını ilan etmesi 2 enfes lokma 1 Kahvaltısını saray mutfağı tadında yapanlar 7 kalite ayrıntıda gizlidir 1

Son Haberler

Yapay zeka öldürüyorMuğla açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldıİsrail'in merkezinde bir noktaya düzenlenen İHA saldırısında 67 kişi yaralandıTürkiye'nin en yaşlı insanı 117 yaşında hayata veda ettiAracıyla ayağını ezdiği çocuğun yakınları tarafından öldürüldü

Editörün Seçimi

Enflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKöy okulları kapatılmalı mı?Kredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisiAlınabilecek en iyi tv modelleri