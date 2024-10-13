Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


13 Ekim 2024 21:07
Yüksek lisans yapma şartı

Sözel bölümden lisans okudum sayısal bölümde yüksek lisans yapmak istiyorum.Bunun için araştırdığımda üniversitelere sorduğumda problem olmaz dediler.İlk olarak hazırlık yapmam gerekiyor bu uzun süreç sizce mantıklı mı? Hiç yapan var mı?Sizce olur mu?

Çok Yazılan Konular

2024 Ekim Doçentlik2023 ekim donemi docentlik basvurulariDocent adaylari hakkinda yapilan bilimsel arastirma ve yayin etigi incelemeleriYuksekogretim (yok,uak,osym ve vakif-devlet universiteleri) islemleri hukuki paylasim platformupatent ücreti 2024 mart donemi docentlik basvurulari35. madde mecburi hizmetin eş durumundan başka bir yükseköğretim kurumuna nakliDocentlik basvurusu basarisiz olanlar veya etik ihlal ile suclananlar idari dava acmalimi?TÜBİTAK 2219 Programı 2024 1. Dönem Başvuruları

Sözlük

salaklar derneği 2 Hava tam benlik 9 Mevlana nasılsın? 1 saçların bağımsızlığını ilan etmesi 2 sina çölü 1 güne bir söz bırak 1 ayıyı muhtar yapan köy armudu rüyasında görür 2 boş zamanı çok olan yazar 1 Sağ beyin ile sol beyni arasındaki farklar 4 Kahvaltı hazır 10

Son Haberler

Yapay zeka öldürüyorMuğla açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldıİsrail'in merkezinde bir noktaya düzenlenen İHA saldırısında 67 kişi yaralandıTürkiye'nin en yaşlı insanı 117 yaşında hayata veda ettiAracıyla ayağını ezdiği çocuğun yakınları tarafından öldürüldü

Editörün Seçimi

Enflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKöy okulları kapatılmalı mı?Kredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisiAlınabilecek en iyi tv modelleri