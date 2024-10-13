KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


13 Ekim 2024 21:16
tıbbi laboratuvarın adı neden hiç anılmıyor
arkadaş hangi foruma baksam hiç bir yerde tıbbi laboratuvar teknikerleriyle ilgili doğru düzgün bir şey yazılmamış, ya bütün laborantlar halinden memnun yada ümidi kesmişler anlaşılan

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