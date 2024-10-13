tıbbi laboratuvarın adı neden hiç anılmıyor

arkadaş hangi foruma baksam hiç bir yerde tıbbi laboratuvar teknikerleriyle ilgili doğru düzgün bir şey yazılmamış, ya bütün laborantlar halinden memnun yada ümidi kesmişler anlaşılan

arkadaş hangi foruma baksam hiç bir yerde tıbbi laboratuvar teknikerleriyle ilgili doğru düzgün bir şey yazılmamış, ya bütün laborantlar halinden memnun yada ümidi kesmişler anlaşılan