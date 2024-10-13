Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Ekim 2024 21:42
Üniversite hastanesinde sözleşmeli olarak ayrılma sözleşmeyi feshetmek

Üniversite hastanesinde sözleşmeli hemşire olarak çalışıyorum sözleşme yenilemeden usulüne uygun olarak ayrılırsak devlet Hastanesi'ne atanabilir miyiz

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