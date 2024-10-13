Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Ekim 2024 22:01
Başöğretmenlk

.uzmanlikta dersanede çalıştığım günler sayılmıştı.başogretmenlikte de sayilavak mı mebbiste uzman öğretmenliğe esas sürem 7310 gün yazıyor.basogretmen olabilir miyim


DenEimaiEgo
Şef
13 Ekim 2024 22:24

Hocam benim vereceğim cevap sizi yanıltmasın ancak uzman öğretmenliğe esas hizmet süresi 3650 gün ise başöğretmenlik için de 7300 olması gerekir (bu hizmet süresinin kaç yılı uzman öğretmen olunduğu geçici madde ile önemsiz kaldığından onu es geçersek.) Oluyor gibi görünüyorsunuz. Toplamda hizmet süreniz 20 yıl gibi görünüyor ama siz yine de başvuru için onay alacağınızda bunu öğreneceksiniz.


ibrahim98
Şube Müdürü
13 Ekim 2024 22:31

Evet

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