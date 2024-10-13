Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Ekim 2024 23:23
gelir vergisi

arkadaşlar bordro erişime açıldı baktım da, 1381 tl gelir vergisi kesilmiş ve eylül ayı bordrosunda bu yok idi.

ek dersten mi yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandı. net ödenen maaş baya düştü.


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
14 Ekim 2024 00:23

Eylül ayında da kesildi gelir vergisi.Vergi dilimi artınca oran ve kesinti yükseliyor.


kimuni
Daire Başkanı
14 Ekim 2024 00:37

sıfır (0) olarak gösterilmiş hocam eylül ayındaki bordroda.

Memleketinogretmeni, 18 dk. önce

Eylül ayında da kesildi gelir vergisi.Vergi dilimi artınca oran ve kesinti yükseliyor.

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