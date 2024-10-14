Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ekim 2024 00:09
Nöbetci ogretmene öğle arası okulda kalın denilmesi yasal mı?

Konuya mevzuat yönünde bakıldığında ve tabii angarya nazarında bakılacak olunursa bunun durum tespiti nedir. Öğretmen hadi evde bekleyenini coluk çocuğunu vesair bir keanara koyacak olursak, kendi cebinden yemeğini karşılaması gibi nedenler, ayrıca istirahat hakkı gibi daha önemli ve gerekçeli nedenler yok denilemez oyle sanıyorum.


hilalogtmrn
Aday Memur
14 Ekim 2024 00:15

Okul idarecisinin, özellikle de Müdür YARD. cısının asli görevi degil mi


hilalogtmrn
Aday Memur
14 Ekim 2024 00:18

Nöbetci Müdür yardımcısının görevi değil mi ?!


permanganat42
Müsteşar
14 Ekim 2024 00:32

İdareci değilim hocam ama müdür yardımcısı büyük bir okulda hangi kata yetişsin, el insaf :)

Öğle arası da insanî ihtiyaçlar dışında nöbet tutmak gereklidir ve evet yasaldır. Aynı katta iki nöbetçi varsa öğle arasını ikiye bölerek nöbetleşe halledebilirsiniz. Katta tek nöbetçiyseniz yemek yiyeceğiniz arada müdür yardımcısına söyleyebilirsiniz. Bu arada yönetmeliğe göre en az dersin olduğu güne nöbet konulması gerektiği için idareciler " 4. saatin boştu hocam, öğle yemeği için boşalttık, o saatte ye yemeğini öğle arası katını boş bırakma" da diyebilir.

hilalogtmrn, 26 dk. önce

Okul idarecisinin, özellikle de Müdür YARD. cısının asli görevi degil mi

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