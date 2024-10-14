Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ekim 2024 01:56
DHMİ İş Makinası Sürücüsü

DHMİ Genel Müd. İş Makinası Sürücüsü olarak atanan kişilerin özlük hakları, çalışma şekilleri, maaş, memurluk derecesi, çalışma saatleri, çalışma bölgeleri, çalışma düzenleri hakkında detaylı bilgi verebilirseniz sevinirim. Bu kadroların makine teknikeri ile arasında ne gibi farklar oluyor?


Sergeant9
Aday Memur
14 Ekim 2024 01:56

Şimdiden Teşekkürler...

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