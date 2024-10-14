Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ekim 2024 02:09
İlk alınan maaş hakkinda

Merhaba 24 Eylül'de göreve başladım. Bugün bodroma baktım 2 bodro var biri 10 bin biri 38 bin. 38 bin olan peşin ödenen maaş sanırım 15 ekil 15 kasim maaşı yani. Diğer bodro ise işe başlama tarihim olan 24 eylülden 14 ekime kadar olan süreyi kapsıyor olmalı.ama 20 gün için 10 bin çok az degilmi tam maaş 38 20 günlük maaş 10 bin yanlışlık olabilirmi sizce

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