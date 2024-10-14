Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


14 Ekim 2024 09:35
İcra hakkında yardımınız lazım.

Merhaba arkadaşlar sadece bir bankaya borcum var. Hiç geciktirme yapmadım bu yüzden mağdur olduk neden? yeni yasadan yararlanamıyoruz. Dürüstlük para etmiyor mecbur icraya düşeceğim. Ben bir yakınıma bankadan önce nasıl icraya verdirebilirim ? Senet ile olurmu ? Nasıl bir yol izlemem lazım tecrübeli arkadaşlardan yardım istiyorum.


E.Kayı Han
Editor
14 Ekim 2024 09:40

İcraya düşmenize gerek yok. Geciktirirseniz yapılandırma yapıyorlar.


adanalı01-40
Aday Memur
14 Ekim 2024 09:44

bu konu hakkında herkes birşey söylüyyor. mesela krediyi 1 ay ödemezsem kredi kartını da asgari ödersem yapılandırma yapılırmı.

E.Kayı Han, 3 saat önce

İcraya düşmenize gerek yok. Geciktirirseniz yapılandırma yapıyorlar.


E.Kayı Han
Editor
14 Ekim 2024 10:06

Kredi kartını asgari ödeme yaparsanız yapılandırma yapılmaz. Krediyi bir ay ödemezseniz 31. gün yapılandırma yapıyorlar. Kredi kartı için de aynı şekilde 31 günlük gecikme olması lazım. Bankaların söyledikleri bu şekilde.

adanalı01-40, 3 saat önce

bu konu hakkında herkes birşey söylüyyor. mesela krediyi 1 ay ödemezsem kredi kartını da asgari ödersem yapılandırma yapılırmı.

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