Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


14 Ekim 2024 10:14
İstifa sonra mesleğe geri dönme

Erkek kardeşim kendi isteği üzerine özel nedenlerinden dolayı 4 ay önce memurluktan istifa etti.Şimdi ise tekrar kamuya dönmek istiyor farklı bir kuruma üniversiteye geçmek istiyor bunun için dilekçe yazıp memurluğa alınamsının onayı beklenecek burada kararı veren üniversitenin yönetimi mi yoksa başka bir üst kurum mu?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
14 Ekim 2024 10:17

Kurumun atamaya yetkili amiri yani rektör karar verir. Ancak imkansız gibi bir durum olduğunu bilmenizde fayda var çünkü tamamen kurumun takdirinde. Ayrıca aday memurken istifa ettiyse sadece istifa ettiği kuruma dönüş talebinde bulunabilir bunu da belirtmiş olayım.


Mavidan
14 Ekim 2024 10:24

Hocam anladığım kadarıyla tamamen kurumun insiyatifine kalmış

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