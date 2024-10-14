Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ekim 2024 10:44
Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?

Kadro karşılığı statüden maaşım hesaplanıyor. Kadromun adı : Yapım ve Yayın Elemanı (6/2 Sİ LİSANS MEZUNUYUM). Tabii olduğum 657 4 /A yani kadroluyum.Bizlerden nedense müühendisten fazla vergi kesiliyor.Kadrolarınızdan kesilen vergi miktarlarını yazabilir misiniz ? BU AY %27 YE GİRDİM (Gelir Vergisi 2495.33)

Aylık Vergi Matrahı 26000.23

Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı : 213938.42

Gelir Vergisi Istisna Tutarı 3400.42

Damga Vergisi Istisna Tutarı 151.82

Gelir Toplamı 58059.34

Kesinti Toplamı 11049.75

Net Ödenen 47009.59


Emrahbozkurt1989
Aday Memur
14 Ekim 2024 11:21

Aylık Vergi Matrahı 312.293,84

Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı : 242.498,04

Gelir Vergisi Istisna Tutarı 3.400,42

Damga Vergisi Istisna Tutarı 151.82

Gelir Toplamı 74.790,21

Kesinti Toplamı 14.675,32

Net Ödenen 60.114,89

Ben kamuda 6/3 kariyer uzmanıyım. Benim bildiğim mühendislerin aldığı özel hizmet tazminatı vergiye tabi değil. O yüzden mühendisler vergi dilimlerine daha geç giriyor diye biliyorum.


musa1992
Şef
14 Ekim 2024 11:31

Öncelikle yanıtınız için teşekkür ederim. Ben de ekgösterge,taban aylık,kıdem aylık gibi ücretler yok. Sözleşme Ücreti 29727.96 , Öz. Hiz. Taz. 8624.06 , İlaveÖd.(375.40) 14492.96 , gibi kalemler var ondan yüksek olabilir.

Emrahbozkurt1989, 1 saat önce

Aylık Vergi Matrahı 312.293,84

Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı : 242.498,04

Gelir Vergisi Istisna Tutarı 3.400,42

Damga Vergisi Istisna Tutarı 151.82

Gelir Toplamı 74.790,21

Kesinti Toplamı 14.675,32

Net Ödenen 60.114,89

Ben kamuda 6/3 kariyer uzmanıyım. Benim bildiğim mühendislerin aldığı özel hizmet tazminatı vergiye tabi değil. O yüzden mühendisler vergi dilimlerine daha geç giriyor diye biliyorum.


musa1992
Şef
14 Ekim 2024 11:32

kadro karşılığı bir statüde misiniz hangi kurumda çalışıyorsunuz ? Ben Trt'de çalışıyordum .Aynı kadro ile üniversiteye geçtim o yüzden bu şekilde hesaplanıyor.

Emrahbozkurt1989, 1 saat önce

Aylık Vergi Matrahı 312.293,84

Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı : 242.498,04

Gelir Vergisi Istisna Tutarı 3.400,42

Damga Vergisi Istisna Tutarı 151.82

Gelir Toplamı 74.790,21

Kesinti Toplamı 14.675,32

Net Ödenen 60.114,89

Ben kamuda 6/3 kariyer uzmanıyım. Benim bildiğim mühendislerin aldığı özel hizmet tazminatı vergiye tabi değil. O yüzden mühendisler vergi dilimlerine daha geç giriyor diye biliyorum.


xyzs
Şef
14 Ekim 2024 11:40

Tüm kalemler vergiye tabi olmalı. Aynı iş yerinde birinin geliri 72 bin gelir vergisi 3200 tl benim gelirim 65 bin gelir vergim 5400 tl. Benim vergiye tabi kalemlerim ondan fazla onunda vergiye tabi olmayan kalemleri benden fazla. Böyle saçmalık mı olur

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