Maaş, Ek Ders ve Gelir Vergisi Konusunda İzahat

Bir çok arkadaşın bu ay maaşların neden azaldığı verginin nasıl kesildiği ile ilgili izahata ihtiyacı var sanırım. Kısaca açıklamaya çalışayım konuyu.

Öncelikle bilinmesi gereken 1. konu:

Her ayın 1-31 arası kazanılan (vergiye tabii) kazançların ilk 17002 TL (asgari ücret kadar) olan kısmından vergi kesilmez.Vergi ististası budur.

Bu ay ekdersler ayın birinde hesaplandı. 8bin , 10bin gibi ek ders aldık. Asgari ücrete kadar olan kazançlardan vergi alınmayacağı için ek derslerimiz vergisiz 127 TL'den hesaplandı ve yattı.

10bin ekders alanların 17002 TL'ye kadar 7002 TL vergisiz para kazanma hakkı kaldı. Yani maaşımızdaki vergiye tabii kısımlardan 7002'ye kadar yine vergi alınmayacak. Maaşının 40-50 bin olabilir ancak maaşlardan taban aylık kısmından vergi kesiliyor. Seyyanen zamlar, tazminatlar vs. birçok kısımda zaten vergi yok.

Bordronuza bakarsanız "Aylık Vergi Matrahı Toplamı 14.220" gibi bir satır görürsün. İşte bu sizin vergiye tabii gelirinizdir.

Yukarıda bahsetmiştim, tam 10bin ek ders aldıysanız geriye 7002 TL vergisiz para kazanma hakkınız kalmıştır. Yukarıdaki örnekteki aylık Vergi Matrahı 14220 TL nin 7002 TL sini vergiden muaaf tutuyoruz. Geri kalanını için vergi ödüyoruz.

Ne kadar vergi ödeyeceğiz? Bunu da anlamak için bordromuzdaki "Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı 198.325(örnek) yazan kısma bakıyoruz.

Bu rakam 110bin TL den küçükse ( ocak şubat mart.. haziran aylarında düşüktür) %15 ödüyoruz.

Bu rakam 110bin - 230 bin TL arasında ise %20 ödüyoruz.

230bin den büyükse %27 ödüyoruz. Kasım aralık gibi birçok öğretmen %27'ye giriyor ve daha çok vergi ödüyor.

Özetle her ay ilk kazandığınız ilk ücretler vergisizdir. Ek dersiniz ne kadar çok olursa vergi istisnası hakkınızı ekderste kullanmış olursunuz maaşınızdan vergi kesintisi artar. Hiç ek dersi olmayan vergi istisna hakkını maaşta kullanmış olur. İşleyiş bazı ince ayrıntılar da var ama yaklaşık böyle...