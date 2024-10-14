Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ekim 2024 11:18
EBYS

Bu EBYS Denen garip uygulamayı başımıza dert edenin Allah Bildiği gibi yapsın İnşallah


Burak Eker67
Daire Başkanı
14 Ekim 2024 12:23

nesi garip çok mu karışık

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