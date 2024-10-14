Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ekim 2024 11:18
Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Bu EBYS Denen garip uygulamayı başımıza dert edenin Allah Bildiği gibi yapsın İnşallah


Burak Eker67
Daire Başkanı
14 Ekim 2024 12:23

nesi garip çok mu karışık


Sevdim-Seni
Genel Müdür
14 Ekim 2024 14:52

20 senedir bizzat elden yazı götürme, ilçedeki okul gözlerinden evrak alma, zimmet defteri, eposta, kurumnet, dys vesaire. Bir çok yazışma ve evrak sistemi denedik.

Diğerlerine nispeten ebys daha iyi. Umarım alt yapı sorunları düzelltirlerde sorunsuz kullanabilir. Hali hazırda çok fazla kesinti yaşıyoruz.

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