KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


14 Ekim 2024 11:42
KPSS A P39 Puan türü

Merhaba Arkadaşlar, P39 puan türünden 80 puan aldım işe yarama olasılığı var mı hangi kurumlar bu puan türü ile alım yapıyor?

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