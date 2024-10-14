Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hak

Merhabalar.

8 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete'de "Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" yayınlandı. Bu kararda bazı üniversiteler için satır satır ayrılmış bazı sayılar yayınlanmış (Başlığı Dolu Kadro Değişikliği).

Burada örneğin Öğretim Görevlisi için Değiştirilmesi İstenen Kadroların başlıklı sütunda Kadro Adedi: 7, Kadro Derecesi: 5 ve Yapılması Uygun Görülen Değişiklik sütununda Kadro Derecesi: 3 yazılmış.

Bu verilerden kadro derecesi 5 olan 7 tane öğretim görevlisinin 3. dereceden kadroya yükseltileceğini mi anlamamız gerekiyor yoksa bu kararın başka bir anlamı mı var?