Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


14 Ekim 2024 13:46
Tekrar engelli tayini isteyebilir miyim?

Arkadaşlar merhaba. Tarım bakanlığında çalışıyorum. 6 ay önce tayin dilekçesi gönderdim ve hemen ardından tayinim çıktı ama yeni yerimde göreve başlayalı yaklaşık 2 ay oluyor. Bakanlığın personel sisteminde norm uygulama durumunda norm dışı gözüküyorum. Engelli hakkımdan faydalanarak tekrar tayin isteyebilir miyim?

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