Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ekim 2024 13:48
EKYS Türkiye Geneli Deneme Sınavı

Merhaba EKYS sınavı için bu akşam gysakademi ücretsiz Türkiye Geneli Deneme Sınavı yapıyor. Başka online platformlarda da ücretsiz hizmet olursa lütfen buradan paylaşınız.

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