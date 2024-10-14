Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


14 Ekim 2024 13:55
Apron Memuru Ehliyet Şartı

Merhabalar,

Bu sene B sınıfı ehliyet aldım. Çok fazla bilgi sahibi değilim. Apron Memurluğu için B sınıfı ehliyet yeterli mi? Yoksa ayrıca BE sınıfı ehliyet mi gerekiyor? Elimdeki B sınıfı ehliyet ile başvuru yapabilir miyim?

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