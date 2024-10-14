Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ekim 2024 14:09
Psikolojik nedenden dolayı silahın alınması ve terör tazminatı

selamün aleyküm şarkta terör tazminatı ful olan bir yerde görev yapıyorum silahım intihar şüphesi nedeniyle 1.5 ay önce alındı yalnız doktorun raporunda silahlı görev yapabilir herhangi bir dilim belirtir durumu yoktur yazmış. hangi maddeye göre terör kesiliyor ve geri alma şansım var mı yatmayan terörü.

Çok Yazılan Konular

İstifa edip pişman olan var mı?2024 Eylül dönemi mazeret atamasıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıPolise saldırı bitmiyorHer yıl kredi kartı için 750 lira vergi alınacakTek şark düzenlemesiKredi yapılandırmaMeslek öncesi psikiyatrik muayeneden ihraçVazife malullüğü için dava açan var mı?

Sözlük

saçların bağımsızlığını ilan etmesi 2 sigma baryonu 2 tut ki gecedir 1 şu an çalan şarkı 3 Hava tam benlik 9 araba yıkamak 7 Otobüste bir kişi su isteyince herkesin susadığını farketmesi 13 Pazar kahvaltıları 1 Serotonin nedir? 1 Şeker Ahmet Paşa 1

Son Haberler

11 gündür haber alınamıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktıKöpekle kavga eden kedinin saldırısında yaralandı2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na verildiTürkiye-İzlanda maçı ertelenebilirErdoğan: Adaleti yücelttiğimiz ölçüde devleti yüceltiriz

Editörün Seçimi

2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKöy okulları kapatılmalı mı?Kredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi