Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ekim 2024 14:28
Kredi borcunu ödemezsem memurluğuma zarar gelir mi?

Aylık 40 bin borcum var kredilere. Kira falan derken bana kalmıyor. Bunaldım vallahi ödeyemiyorum. En kötü ne olur arkadaşlar memurluğuma zarar gelir mi? Bıktım ya şu bankalardan.


valonqar
Aday Memur
14 Ekim 2024 15:07

maaşa haciz gelir. bazı kurumlar haciz geldiği zaman disiplin soruşturması açıyor ama çoğu ses çıkarmıyor. bunun dışında başka bir şey olmaz.


valonqar
Aday Memur
14 Ekim 2024 15:09

kınama cezası veriyorlardı sanırım tekrar halinde aylıktan kesme ama emniyet, askeriye gibi yerlerde uygulanıyor diye biliyorum.

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