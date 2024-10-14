Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ekim 2024 15:05
kamu işçilerinin tediye, ikramiye, gece farkı, yol ve yemek parası
tasarruf tedbirleri kapsamında 4d sürekli işçilere her ay verilen 4000 lira yemek parası, 3000 lira yol parası, ayrıca tediye ve ikramiye ler kaldırılsın, asgari ücret verilsin

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